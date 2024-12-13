سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق - CNN Arabic

سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق

الشرق الأوسط
نشر
5 دقائق قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

(CNN)-- من الصعب النظر إلى الجثث المشوهة والمحطمة داخل مشرحة مستشفى المجتهد، وهي دليل ملموس على النظام الوحشي للديكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد، لكن حشودًا من الأشخاص اليائسين ينتظرون رؤيتهم، على أمل الحصول أخيرًا على إجابة عما حدث لأحد أحبائهم.

سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق
CNN ترصد جثث مشوهة ومحطمة داخل مشرحة مستشفى المجتهد.. تم تمويه أجزاء بالصور لطمس الفظائع

"أين هم؟" تتوسل امرأة واحدة، "والدتي مفقودة منذ 14 عاما، أين هي؟ أين أخي، أين زوجي، أين هم؟"، وعُثر على 35 جثة أو نحو ذلك في مستشفى عسكري في العاصمة السورية دمشق، بعد أيام من سقوط النظام. ويعتقد أنهم من بين آخر ضحايا الأسد. إذ يشير رجل إلى ملابسهم الممزقة ويشير إلى أنهم كانوا معتقلين في سجن صيدنايا سيئ السمعة.

يتم التعرف على الجثث فقط من خلال أرقامها داخل المشرحة المضاءة "بالفلورسنت"، ولكن ليس هناك مساحة كافية، لذلك تم إنشاء منطقة مؤقتة في الخارج حيث تتجمع العائلات، باستخدام أضواء هواتفهم المحمولة للنظر إلى وجوه الموتى، بحثًا عن الملامح التي يمكنهم التعرف عليها.

لكنهم يرون أيضًا الجروح المروعة التي تبدو متسقة مع التعذيب، امرأة تبحث بين الجثث تتقيأ وهي تغادر المشرحة، واستنكر موظف في المشرحة، الدكتور أحمد عبد الله، الأشخاص الذين تركوا هذه الآثار، متهماً نظام الأسد.

سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق

وقال عبدالله لشبكة CNN: "هذه جريمة النظام الطريقة التي يعذبون بها الناس.. حتى في العصور الوسطى، لم يعذبوا الناس بهذه الطريقة".

وفر الأسد إلى روسيا، الأحد، بعد تقدم خاطف للجماعات المتمردة السورية، وأصبح غضب السكان ضده واضحا، إذ تقول امرأة إن النظام أخذ ابنها الوحيد قبل 12 عاماً، وهي تصرخ: "أسأل الله أن يحرقه هو وأبناؤه.. أتمنى أن يحترق، كما أحرق قلبي".

ولفترة طويلة لم تكن هناك معلومات متاحة على الإطلاق للعائلات حول أحبائهم المفقودين. الناس المجتمعون في هذه المشرحة يريدون فقط إجابات، حتى على شكل جثة.

وكانت حكومة الأسد معروفة باحتفاظها بسجلات دقيقة. وقام أحد المنشقين، الذي كان يعمل في السابق كمصور في الشرطة العسكرية السورية، بتهريب ما يقرب من 27 ألف صورة في عام 2014، تم التقاطها في مستشفى عسكري، حيث قال إنه تم جلب "المعتقلين المقتولين". وأظهرت الجثث في الصور علامات التجويع والضرب والخنق وغيرها من أشكال التعذيب والقتل، وفقا لتقرير عن الصور التي جمعها فريق من المدعين العامين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي.

سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق

ولا تزال مجموعات وكنوز من ملفات السجناء موجودة فيما يسمى "فرع فلسطين" للمخابرات العسكرية في جنوب شرق دمشق، إذ عثرت CNN على أدلة في المنشأة تفيد بأن الضباط أحرقوا بعض المستندات ودمروا الأقراص الصلبة قبل الفرار، لكن الرعب الذي أحدثوه كان على نطاق ضخم لدرجة أن الكثير من الأدلة قد تُركت وراءهم.

وفي مقابلة لتقرير لجنة الأمم المتحدة الصادر العام الماضي، وصف معتقل سابق في فرع فلسطين الضرب المنتظم، والضرب بخرطوم المياه، والحرق بالسجائر، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إسرائيل"، ووصف محتجزون آخرون الاعتداء الجنسي والضرب الذي جعل السجناء غير قادرين على المشي.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أيضًا أن عشرات الآلاف من الأشخاص دفنوا في مقابر جماعية على يد النظام السوري، كما أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أدلة في عام 2017 على بناء محرقة للجثث في سجن صيدنايا. وقدر مسؤول أمريكي في ذلك الوقت أن ما يصل إلى 50 معتقلاً يُقتلون يومياً في صيدنايا.

سوريا.. عدسة CNN ترصد أهوالا كشفتها جثث بمشرحة مستشفى المجتهد بدمشق
تدمير الأدلة والملفات والوثائق داخل فرع فلسطين قبل هروب الموظفين

وسيكون لدى المحققين الآن الملفات الرسمية لفحصها للحصول على معلومات حول ما حدث في سجون الأسد. لقد ترك المعتقلون أنفسهم أدلة خاصة بهم، محفورة في جدران الزنازين تحت الأرض، وغطت الكتابة على الجدران والأسماء جدران الزنازين في سجن سري داخل مقر المخابرات الجوية السورية، حيث عثرت شبكة CNNعلى رجل محبوس في زنزانة مهجورة.

من المحتمل أن الأشخاص المنكوبين بالزنازين كانوا يحاولون ترك علامات ليجدها شخص ما، والآن، يأمل أقاربهم أخيرًا في الحصول على بعض الإجابات.

قد يهمك أيضاً

ترأس سجنا بنظام الأسد.. أمريكا تعتقل سمير عثمان الشيخ وهذا ما يواجهه

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.