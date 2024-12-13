خامنئي يبرر سقوط بشار الأسد وسبب عدم دعم جيش إيران له قبل هروبه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح المرشد الأعلى بإيران، علي خامنئي، سبب سقوط نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، وعدم تحرك إيران بالصورة الكافية لإنقاذ نظامه قبل فراره إلى روسيا.

جاء ذلك بسلسلة تدوينات على صفحته خامنئي الرسمية بالعربية على منصة إكس (تويتر سابقا)، ورد فيها: "الحرب الرئيسية ينبغي أن يخوضها جيش ذاك البلد (سوريا). يمكن لقوات التعبئة القادمة من أماكن أخرى أن تقاتل إلى جانب جيش ذاك البلد؛ ولكن إذا أبدى جيش ذاك البلد ضعفاً، فلن يكون بوسع هذا التعبوي فعل أيّ شيء؛ وهذا ما حدث للأسف في سوريا".

وتابع: "ليس من المنطقي، ولا يقبله الرأي العام أيضاً، بأن ينهض جيشٌ من إيران ليُقاتل بدلاً من جيش سوريا.. لا، القتال بعُهدة جيش ذاك البلد نفسه.. ما كان بإمكان قواتنا أن تفعله وقد فعلته هو العمل الاستشاري".

وفي تدوينة منفصلة قال خامنئي: "قصف الكيان الصهيوني 300 موقع في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، احتل أراضيَ سوريّة، أمريكا وأوروبا، اللتان تُظهران حساسية تجاه مثل هذه الأمور في دول أخرى، ويبالغون في ردود أفعالهم حتى على متر أو عشرة أمتار، لا يكتفيان بعدم الاعتراض هنا، بل يُقدمان المساعدة أيضاً".