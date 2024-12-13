مسؤولون: 33 قتيلا بغارات إسرائيلية على مجمع سكني في غزة

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- قال مسؤولون في غزة، الجمعة، إن عدد القتلى في غارة جوية إسرائيلية على مبنى سكني في القطاع ارتفع إلى 33، ولا يزال أكثر من 84 شخصًا في عداد المفقودين أو المصابين، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وقال مسؤولو الصحة في وقت سابق إن 9 أطفال على الأقل كانوا من بين القتلى.

وضربت الغارات الجوية مخيم النصيرات للاجئين في غزة، الخميس، وأظهرت صور من المشهد الفوضوي أشخاصا يحملون مصابيح يدوية وهم يبحثون في أنقاض مبنى مدمر.

وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن "إرهابيا كبيرا" قاد هجمات ضد مدنيين وجنود إسرائيليين كان هدفا لضربة إسرائيلية قاتلة على مبنى سكني في وسط غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة CNN: "المنطقة التي تعرضت للقصف كانت تحتوي على ’العديد من الأسلحة‘، مما أدى إلى ’انفجارات ثانوية‘ من المحتمل أن تلحق أضرارًا بمبنى مجاور"، لافتا إلى أنه يقوم بمراجعة التقارير حول سقوط ضحايا.

وشن الجيش الإسرائيلي العديد من الهجمات القاتلة على النصيرات خلال حربه مع حركة حماس في غزة، بما في ذلك عدة مدارس تديرها الأمم المتحدة تؤوي النازحين، وقال الجيش الإسرائيلي إن أهدافه كانت مجمعات تابعة لحماس تعمل داخل المدارس.