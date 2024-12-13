نشر الجمعة ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تنفيذ حكم القتل "تعزيرا" بأحد الجناة يحمل الجنسية المصرية في منطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (هاني راتب حامد راتب)، مصري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة"، طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيراً)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، بحسب ما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيراً) بالجاني (هاني راتب حامد راتب)، مصري الجنسية، بمنطقة الجوف"، حسبما ذكرت وكالة "واس".