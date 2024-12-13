دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، تنفيذ حكم القتل "قصاصا" بحق مواطنين في منطقة الرياض، بعد ثبوت اتهامهما بقتل مواطن ثالث، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم كل من (صالح بن عبدالهادي بن محمد آل براز الدوسري) و(محمد بن عبدالله بن حماد آل حماد)، سعوديي الجنسية، على قتل (مشعان بن العوضي بن عبدالله الدوسري)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة في بطنه من قِبل الأول، وضربه بالعصا عدة ضربات إحداها على رأسه من قِبل الثاني، ثم وضعه في سيارته وتركه عدة أيام دون الإبلاغ عن ذلك، مما أدى إلى وفاته"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكابه الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت بما نسب إليهما، وقتلهما (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجانيين (صالح بن عبدالهادي بن محمد آل براز الدوسري)، و(محمد بن عبدالله بن حماد آل حماد)، سعوديي الجنسية، بمنطقة الرياض"، حسب "واس".