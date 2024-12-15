نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، تنفيذ حُكم القتل "قصاصًا" بمواطن سعودي في منطقة عسير، بعد إدانته في اتهامه بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم (عبدالله بن ظافر بن عبدالله القربي الشهراني، سعودي الجنسية، على قتل (ناصر بن عبدالله بن عبدالهادي القربي)، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما"، بحسب البيان.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أوردت "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (عبدالله بن ظافر بن عبدالله الشهراني)، سعودي الجنسية، الأحد، بتاريخ 14/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 15/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة عسير"، بحسب الوكالة السعودية.