السعودية: الداخلية تعلن إعدام أردني "تعزيرا" وتكشف عن اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بأحد الجناة في منطقة الجوف، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (جوال سليمان مطر الشرفات)، أردني الجنسية، على تهريب أقراص الأمفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (جوال سليمان مطر الشرفات، أردني الجنسية، الاثنين، 15/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 16/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، بحسب البيان.