مصدران يكشفان لـCNN عن زيارة لمدير CIA إلى قطر بشأن المفاوضات حول غزة

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

مصدر لـCNN: عشرات القتلى جراء قصف إسرائيلي على مجمع سكني في وسط غزة

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

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(CNN)-- قال مصدران، لشبكة CNN، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وليام بيرنز إلى قطر هذا الأسبوع للمشاركة في مزيد من المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وسينضم بيرنز إلى المسؤولين الأمريكيين في الدوحة بمن فيهم المسؤول الكبير في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي قاد مع بيرنز جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ انهيار الهدنة الأخيرة قبل عام.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المتوقع أن يصل بيرنز إلى قطر، الأربعاء.

وكانت قطر وسيطا رئيسيا بين إسرائيل و"حماس".

وأعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه إطلاق جهودهم، جنبا إلى جنب مع قطر ومصر، للتوصل إلى اتفاق بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وتم تنسيق الجهود الأمريكية عن كثب مع المسؤولين الجدد في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورفضت الاستخبارات الأمريكية التعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن هناك "تفاؤلا حذرا " بشأن إمكانية التوصل أخيرا إلى هدنة في غزة.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي دون الخوض في تفاصيل: "بناء على القضايا المتبقية، يجب أن نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق، يجب أن نكون قادرين على سد الخلافات بين الطرفين".

وتابع: "لكن هذا لا يعني أننا سننجح، لأنه مرة أخرى، كانت هناك أوقات سابقة حيث كنا قريبين واعتقدنا أن الخلافات يمكن سدها، وفي النهاية لم نتوصل إلى اتفاق".

وأردف: "كما سمعتموني أقول من قبل، كل ما تستطيع الولايات المتحدة فعله هو الدفع ومحاولة التوصل إلى تسويات، لكننا لا نستطيع أن نملي على أي من الجانبين الخيار الذي يتعين عليهم اتخاذه، عليهم اتخاذ هذه القرارات بأنفسهم".