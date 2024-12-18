هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن هناك "تفاؤلا حذرا" بشأن إمكانية التوصل أخيرا إلى هدنة في غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي دون الخوض في التفاصيل: "بناء على القضايا المتبقية، يجب أن نكون قادرين على التوصل إلى اتفاق، يجب أن نكون قادرين على سد الخلافات بين الطرفين (إسرائيل وحركة حماس)".

وتابع: "لكن هذا لا يعني أننا سننجح، لأنه مرة أخرى، كانت هناك أوقات سابقة حيث كنا قريبين واعتقدنا أن الخلافات يمكن سدها، وفي النهاية لم نتوصل إلى اتفاق".

وأردف: "كما سمعتموني أقول من قبل، كل ما تستطيع الولايات المتحدة فعله هو الدفع ومحاولة التوصل إلى تسويات، لكننا لا نستطيع أن نملي على أي من الجانبين الخيار الذي يتعين عليهم اتخاذه، عليهم اتخاذ هذه القرارات بأنفسهم".

وعندما سُئل عن تقرير يفيد بأن "حماس" وافقت على جميع شروط الاتفاق، قال ميلر: "هذا ليس هو الحال"، وقال إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق "فإن ذلك سيكون معلنا للجميع، لكنني لن أتحدث عن التفاصيل قبل أن نتوصل إلى أي اتفاق من هذا القبيل".

وكانت "حماس" قالت، في بيان، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والرهائن في غزة "ممكن"، بعد "مناقشات جادة وإيجابية" في العاصمة القطرية الدوحة "طالما لم تفرض إسرائيل شروطا جديدة".

وأضافت "حماس" أنه "في ظل ما تشهده الدوحة الثلاثاء من مباحثات جادة وإيجابية برعاية الإخوة الوسطاء القطريين والمصريين فإن الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ممكن إذا توقف الاحتلال عن وضع شروط جديدة".

وقال قيادي في "حماس" لشبكة CNN إن "إالأجواء أكثر إيجابية وتفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق، طالما لم يفرض نتنياهو شروطًا جديدة أو لم تحدث تغييرات دراماتيكية".