دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حُكم القتل بمتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضيتين مختلفتين، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم (صفت لولا أنور شاه)، باكستاني الجنسية، على قتل (مد بشير أحمد رحمان)، بنغلاديشي الجنسية، وذلك بإركابه معه ومباغتته بضربه على رأسه بأداة حادة ونحره مما أدى إلى وفاته ودفن جثته".

وأضافت الوزارة: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن قتله المجني عليه على وجه يأمن معه من غائلته، وقتله (حدًا) لقتله المجني عليه غيلة، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وقد تم تنفيذ حكم القتل (حدًا) بالجاني (صفت لولا أنور شاه)، باكستاني الجنسية، الخميس، 18/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 19/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة القصيم"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وفي بيان آخر، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم (ميسري خان خان نواب)، باكستاني الجنسية، على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وقد تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (ميسري خان خان نواب)، باكستاني الجنسية، الخميس، 18/ 06/ 1446 هجرية، الموافق 19/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة المكرمة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.