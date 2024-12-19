دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بحق 4 من الجناة يحملون جنسية الأردن بمنطقة الجوف، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من (محمود عبدالله هجيج)، و(ناجح مشحن بخيت)، و(سليمان عيد سليمان)، و(عطالله علي دغيمان سالم)، أردنيي الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة"، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجناة (محمود عبدالله هجيج)، و(ناجح مشحن بخيت)، و(سليمان عيد سليمان)، و(عطالله علي دغيمان سالم)، أردنيي الجنسية بمنطقة الجوف"، حسبما ذكر البيان.