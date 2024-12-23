(CNN)-- أعلنت قوات الأمن الفلسطينية مقتل أحد عناصرها في اشتباكات بينها ومسلحين في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن رقيب شرطة قُتل بنيران "خارجين عن القانون في مخيم جنين"، وهو ثاني عضو في القوة يُقتل في اشتباكات اندلعت قبل أكثر من أسبوع.
وقال رجب إن الأجهزة الأمنية "ستواصل العمل على فرض النظام والقضاء على الفوضى وحماية أمن شعبنا".
تسيطر الفصائل المسلحة من كتيبة جنين على معظم مخيم اللاجئين المترامي الأطراف.
وقال صحفي عند مدخل المخيم لشبكة CNN إن صدى صوت إطلاق نار كثيف وانفجارات كان مسموعًا في المنطقة، الإثنين.
وأضاف أن قوات الأمن الفلسطينية أغلقت جميع مداخل المخيم. وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حفارات تكدس التراب في الشوارع المؤدية للمخيم. وقال الصحفي إنه حتى المسعفين لم يتمكنوا من دخول المخيم.