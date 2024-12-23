دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بأحد المواطنين السعوديين في منطقة الجوف، بعد ثبوت إدانته بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "أقدم (سلمان بن سلطان بن عودة البحيران)، سعودي الجنسية،على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من اللّه، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا لوكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (سلمان بن سلطان بن عودة البحيران)، سعودي الجنسية، الاثنين 22/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة الجوف"، بحسب البيان.