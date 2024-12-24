نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات قيام طالبة بالقفز من سيارة "ميكروباص"، بعدما أقدم قائد السيارة على التحرش بها، مما نتج عنه إصابتها بكدمات متفرقة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (طالبة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، مقيمة بمحافظة الشرقية)، بتضررها من (قائد سيارة ميكروباص) لقيامه بالتحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته".

وأوضحت الوزارة أن ذلك "دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها، والقفز منها، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار".

وأضاف منشور الوزارة: "بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير".

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق".