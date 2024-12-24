نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الأردني في بيان، الثلاثاء، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة تم إسقاطها.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان على موقع الجيش الأردني على الإنرتنت إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولة تهريب بواسطة طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاط المسيرة داخل الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر العسكري أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر العسكري أن "القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم لتسخير كافة الإمكانات للتصدي لمثل هذه العمليات، ومنع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب البيان.