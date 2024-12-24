نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

برهان غليون لـCNN: ما تحقق في سوريا إنجاز عظيم.. ولكن الحذر من كيف سيستمر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة الجديدة في سوريا، يومي 25 و26 ديسمبر/كانون الأول، عطلة رسمية في المؤسسات الحكومية، تزامنًا مع أعياد الميلاد (الكريسماس).

وقال بيان لمجلس الوزراء السوري، نُشر عبر فيسبوك، الثلاثاء: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و 26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

يأتي هذا بعدما أضرم ملثمون النار في شجرة للاحتفال بأعياد الميلاد في مدينة السقيلبية، ذات الغالبية المسيحية الأرثوذكسية، في محافظة حماة.

في هذه الأثناء، انتشر مقطع فيديو يتحدث خلاله شخص، برفقة رجال دين مسيحيين، وقال إن من أحرقوا الشجرة "ليسوا سوريين"، وتعهد بإعادة ترميم الشجرة وإنارتها.

وخرج متظاهرون مسيحيون في مسيرة بشوارع دمشق، مساء الإثنين، للاحتجاج على الحادثة.

وحصل المسيحيون في سوريا على تطمينات بحماية دور عبادتهم وممتلكاتهم، بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على العاصمة، وانهيار نظام بشار الأسد.

وقال أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة، إن مجموعته ستحمي الأقليات والطوائف الدينية في سوريا.