نشر الثلاثاء ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الأمن العام السعودي، مساء الاثنين، مقطع فيديو لقيامه بضبط عدد من المتسولين بينهم امرأتين من الجنسية اليمنية إحداهما ادعت إعاقتها في منطقة جازان.

وقال الأمن السعودي بمقطع الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "في منطقة جازان تستمر الجهات الأمنية في أعمالها الميدانية وحملتها المستمرة لرصد المستولين وضبطهم".

وأضاف الأمن العام السعودي: "ففي طريقة غير مباشرة يقوم شخص يعمل بإحدى شركات النظافة من الجنسية البنغلاديشية بالتسول أثناء ممارسته مهام عمله وتم ضبطه".

وأردف الأمن العام السعودي قائلا: "مشهد آخر لاستعطاف المجتمع من قبل امرأة من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول مدعية إعاقتها، وتم ضبطها".

وقال: "كما تم ضبط امرأة أخرى من الجنسية اليمنية تقوم بالتسول أمام المحال التجارية".

وأكد الأمن العام السعودي أن "التسول جريمة يعاقب عليها القانون، ومكافحته مسؤولية الجميع".