نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

مقاطع فيديو تظهر ما حدث بعد غارة إسرائيلية على الحديدة باليمن.. ماذا استهدفت؟

(CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان، الخميس، إن فريقا من الأمم المتحدة يزور اليمن آمن بعد وقوع ضربة جوية إسرائيلية بالقرب منه في مطار صنعاء الدولي.

وأضاف غيبريسوس: "بينما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء، تعرض المطار لقصف جوي. أُصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا".

وأضاف غيبريسوس: "برج مراقبة الحركة الجوية وصالة المغادرة - على بعد أمتار قليلة من مكان وجودنا- والمدرج تضرروا. نحن بحاجة إلى الانتظار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار قبل أن نتمكن من المغادرة".

وقال غيبريسوس: "أنا وزملائي من موظفي منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة في أمان".

ويتواجد فريق الأمم المتحدة في اليمن للتفاوض على إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، وتقييم الوضع الصحي والإنساني هناك.

وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة للحوثيين أن غارات إسرائيلية على اليمن، الخميس، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل. وقالت القناة إن الغارة على مطار صنعاء الدولي، في العاصمة اليمنية، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين.

وأضافت القناة أن غارة أخرى استهدفت مدينة الحديدة بغرب البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. وذكرت "المسيرة" أن ثلاثة أشخاص فُقدوا في الحديدة، وأن عمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية.

وفي وقت سابق، الخميس، قال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته الحربية قصفت "أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الحوثي على الساحل الغربي وفي الداخل اليمني".

وتعتبر وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين المدعومين من إيران منظمة إرهابية عالمية.