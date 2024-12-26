نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قصفت إسرائيل العاصمة اليمنية، صنعاء ومدينة الحديدة غرب البلاد، الخميس، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التابعة للحوثيين.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبدالسلام على حسابه عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن إسرائيل قصفت مطار صنعاء و"بنية تحتية مدنية" أخرى، واصفا ذلك بأنه "جريمة ضد الشعب اليمني".

وذكرت قناة تابعة للحوثيين على تيليغرام أن محطات توليد الطاقة في صنعاء والحديدة تعرضت للقصف.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الهجمات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام اليمنية. وكان الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا للحوثيين في اليمن في وقت سابق.

وأطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران الصواريخ بشكل متكرر على مدن إسرائيلية، وقالت الجماعة المسلحة إنه رد على الحرب في غزة.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هجمات على الحوثيين بعد أن عطلت الجماعة عمليات الشحن في البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم.

والأسبوع الماضي، سقط صاروخ أُطلق من اليمن على تل أبيب، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا على الأقل. وقبل أيام، اعترضت إسرائيل صاروخا آخر أطلقه الحوثيون، وتسبب شظاياه بأضرار جسيمة في مدرسة قرب تل أبيب.