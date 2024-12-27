نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، أنه تم القبض على 4 مواطنين سعوديين و3 أشخاص آخرين من إثيوبيا وباكستان لترويجهم وتهريبهم مواد مخدرة متنوعة في حوادث مختلفة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مواطنين بمنطقة نجران لترويجهم 53 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأضافت الداخلية السعودية في بيان ثان: "قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

وأكدت الداخلية السعودية: "قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 393 كيلوغرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص".

وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان آخر أن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض لترويجهما 11.7 كيلوغرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".