الحوثيون يعلنون مهاجمة قاعدة جوية إسرائيلية بصاروخ فرط صوتي

نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

فيديو يظهر آثار الضربة الإسرائيلية ضد الحوثيين في اليمن فجر الخميس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن، السبت، أنهم استهدفوا قاعدة "نيفاتيم" الجوية الإسرائيلية في منطقة النقب، بصاروخ باليستي فرط صوتي، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي يديرها الحوثيون.

وقال الحوثيون في بيان إن "القوة الصاروخية استهدفت القاعدة الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي من طراز (فلسطين-2)".

وزعم الحوثيون أن "الصاروخ أصاب هدفه بنجاح"، حسبما ذكرت وكالة "سبأ".

وأكد المتمردون الحوثيون أنهم "سيواصلون هجماتهم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن القطاع"، طبقا لما أوردت وكالة "سبأ".

وأشاد الحوثيون بالتظاهرت التي خرجت، الجمعة، في صنعاء ومحافظات أخرى دعما للشعب الفلسطيني.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على الهجوم الصاروخي الجديد.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، السبت: "قد حدث هذا مرة أخرى الليلة الماضية، ولكن في منطقتي القدس وبئر السبع. في كل ليلة تقريبًا خلال الأسبوع الماضي، كان ملايين الإسرائيليين هدفًا للإرهابيين الحوثيين، حيث أُجبروا على الفرار إلى الملاجئ"، وذلك تعليقا على هجوم تبناه المتمردون الحوثيون على إسرائيل، الجمعة.