متحدث الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة قادمة من اليمن

نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا: "اعترضت سفينة صواريخ تابعة لسلاح البحرية قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة معادية أُطلقت من اليمن".

وأضاف أدرعي: "تمت عملية الاعتراض قبل أن تخترق المسيرة الأجواء الإسرائيلية".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون في اليمن حتى الآن عن إطلاقهم مسيرة نحو إسرائيل.