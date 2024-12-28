نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورا لأسلحة عثرت عليها القوات الإسرائيلية وصادرتها من حزب الله خلال العمليات جنوب لبنان.

الصور نشرها أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: "زار قائد سلاح الجو الميجر جنرال تومر بار اليوم معرض أسلحة حزب الله المصادرة في القيادة الشمالية".

ونقل أدرعي على لسان قائد سلاح الجو قوله: "لقد استهدفنا الليلة الماضية ثمانية معابر على الحدود السورية اللبنانية بعد ان أدركنا ان حزب الله يحاول تجربتنا وادخال مجددًا وسائل قتالية عبرها. هم يحاولون رفع رأسهم وفحص إلى اي مدى نطبق هذه التفاهمات. لن نتسامح مع ذلك".

وفي تدوينة منفصلة قال أدرعي: "تتذكرون المناورة الكبيرة لقوة الرضوان التي صورها لكم إعلاميو حزب الله قبل اشهر؟ كان معهم حسين - شعبيات - مرتضى وعلي مرتضى وبعض النشطاء من أبواق الحزب الذين وعدوكم باقتحام واحتلال الجليل ووعدوكم بالمفاجآت العظيمة وبين الشعارات والنتائج فرق كبير.. حزب الله مني بهزيمة كبيرة وتلقى ضربة كبيرة لم يشهدها في تاريخه.. والسؤال يا حسين وعلي وغيركم متى ستعتذرون لبيئتكم الشيعية عن كل الأكاذيب والشعارات الوهمية؟".