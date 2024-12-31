الداخلية السعودية تعلن إعدام مصري "حدا" وتكشف اسمه وجريمته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل "حدًا" بأحد الجناة يحمل الجنسية المصرية في منطقة مكة، بعد ثبوت اتهامه بقتل شخص هندي الجنسية، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (أحمد فؤاد السيد اللويزي، مصري الجنسية، على قتل (كونهلافي نامبيدات)، هندي الجنسية، باستدراجه والركوب معه في سيارته، ومباغتته بضربه بأداةٍ حادة عدة ضربات في أنحاء متفرقة من جسده؛ مما أدى إلى وفاته، وسلب ماله"، طبقا لما نقلته "واس".

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وقتله (حدًا) لقتله المجني عليه غيلةً على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفاد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل (حدًا) بالجاني (أحمد فؤاد اللويزي)، مصري الجنسية، الثلاثاء، 30/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 31/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة مكة".