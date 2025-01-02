(CNN)-- استدعى وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الخميس، السفير الإيراني في روما بشأن احتجاز صحفية إيطالية ورد أنها محتجزة في حبس انفرادي منذ أسبوعين.

وبحسب وزارة الخارجية الإيطالية، فقد اُعتقلت سيسيليا سالا، التي تعمل في صحيفة إل فوغليو الإيطالية، في إيران في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي،

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنها أخبرت أسرتها أنها محتجزة في حبس انفرادي ويجب أن تنام على الأرض مع إضاءة الأنوار.

وفي منشور على موقع "إكس"، الخميس، قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني إنه استدعى السفير الإيراني في روما لعقد اجتماع.

وأضاف أن الحكومة الإيطالية تعمل "بلا كلل" لإعادة سالا إلى الوطن وتطالب "باحترام جميع حقوقها".

وخلال الاجتماع، دعا ريكاردو جاريلليا من وزارة الخارجية الإيطالية السفير الإيراني، محمد رضا صبوري إلى الإفراج الفوري عن سالا، وكرر طلبه "بضمان ظروف احتجاز كريمة".

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلا عن وزارة الثقافة أن سالا اُعتقلت بعد "انتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية".