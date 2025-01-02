دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ حكم القتل "تعزيرًا" بأحد الجناة يحمل الجنسية المصرية في منطقة تبوك، بعد ثبوت اتهامه بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، بحسب بيان أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (حسين سيد أحمد عبدالباقي)، مصري الجنسية، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (تعزيرًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما ذكرت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بالجاني (حسين سيد أحمد عبدالباقي، مصري الجنسية، الخميس، 2/ 7/ 1446 هجرية، الموافق 2/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة تبوك"، طبقا للبيان.