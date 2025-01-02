دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أعلن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، أنه عقد اجتماعا مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ووزير الدفاع السوري الجديد، مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات السورية العامة، أنس خطاب.

وكتب وزير الدفاع السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "عقدت لقاءً مثمرًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة".

وأضاف الأمير خالد بن سلمان أن الاجتماع "بحث مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها".

وأكد وزير الدفاع السعودي في منشور آخر: "لقد عانى إخواننا وأخواتنا في سوريا سنوات من الحروب والدمار والوضع المعيشي الصعب، وآن الأوان أن تستقر سوريا وتنهض وتستفيد مما لديها من مقدرات وأهمها الشعب السوري الشقيق. حفظ الله سوريا وحماها من كل الشرور".

وحضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس الاستخبارات العامة السعودي، خالد بن علي الحميدان، ورئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما حضره من الجانب السوري معاون وزير الخارجية والمغتربين السوري للشؤون العربية محسن بن محمد مهباش، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الإنسانية، أحمد دخان.

وكان وزير الخارجية السعودي عقد في وقت سابق، الخميس، اجتماعا مع نظيره السوري أسعد الشيباني بمقر وزارة الخارجية في الرياض.

وتعد هذه الزيارة الأولى لوفد وزاري في الحكومة السورية الجديدة لدولة خارجية منذ إعلان تشكيل الحكومة، بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.