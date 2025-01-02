كلب يأكل جسد رضيع وضباط أجبروا العمال على تسوية وضغط الجثث بجرافات.. شاهد ما قاله مسؤول عن مقابر سوريا الجماعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، وصول الطائرة الإغاثية الثالثة إلى مطار العاصمة السورية، دمشق.

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: "وصلت إلى مطار دمشق الدولي بالجمهورية العربية السورية، اليوم، الطائرة الإغاثية الثالثة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوري الشقيق تحمل على متنها المواد الغذائية والإيوائية والطبية".

وبين التقرير أن وصول الطائرة الثالثة "يأتي ذلك في إطار الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات، وامتدادًا لنهج المملكة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني في أنحاء العالم".

ويذكر أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية السوري بالحكومة المؤقتة، سعد الشيباني إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات السورية العامة.