"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصل وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، إلى العاصمة السعودية، الرياض، مساء الأربعاء.

وعلق الشيباني في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، مساء الأربعاء، قائلا: "وصلت منذ قليل للمملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب، من خلال هذه الزيارة الأولى في تاريخ سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات السورية السعودية تليق بالتاريخ العريق المشترك بين البلدين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بتقرير: "استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، مساء اليوم (الأربعاء)، وفدًا سوريًا رفيع المستوى يضم كلاً من وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة السيد أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب، وذلك لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي بالرياض.. ورحب معاليه بالوفد السوري في المملكة".

ونشرت الوكالة صورا من استقبال نائب وزير الخارجية، وليد الخريجي، للوفد السوري في المطار.