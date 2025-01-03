رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

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أعمارهم بين 13 و18 عامًا.. داعش تستهدف تجنيد المراهقين مع محاولة إعادة ترتيب صفوفها

تحليل بقلم الزميل بـCNN، تيم ليستر

(CNN)-- مرت سنوات عديدة منذ أن سيطر داعش، المعروف أيضًا باسم الدولة الإسلامية، على جزء كبير من سوريا وشمال العراق في الوقت الذي أدى فيه إلى ظهور فروع له في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا مع سلسلة من الهجمات الإرهابية القاتلة في المدن الأوروبية.

ولكن باعتبارها جماعة إرهابية، فهي لا تزال نشطة في أكثر من 12 دولة - وقد ألهمت ودعمت أفرادًا وخلايا في أوروبا وروسيا في السنوات الأخيرة.

إن داعش أبعد ما تكون عن الاحتضار، حتى لو أنها أصبحت الآن شبكة غير مرتبطة بشكل وثيق بدلا من الخلافة المعلنة ذاتيا والتي تسيطر على مدن كبيرة.

كان الهجوم الأكثر شهرة الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في عام 2024 هو الهجوم المدمر على مركز تسوق في موسكو في مارس، والذي خلف ما لا يقل عن 150 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وأعادت داعش إلى دائرة الضوء، كما فعلت الأحداث في سوريا، ويشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن عدم الاستقرار الذي أعقب انهيار نظام الأسد قد يسمح لتنظيم داعش بالتوسع من معاقله الصحراوية النائية، بعد ما يقرب من ست سنوات من سقوط "الخلافة"، وكذلك استعادة موطئ قدم في العراق.

هناك أيضًا قلق دائم بين أجهزة الأمن الغربية من أن الأفراد الذين يستلهمون تنظيم الدولة الإسلامية سيشنون هجمات منخفضة التقنية، مثل عمليات الطعن وإطلاق النار وقيادة المركبات وسط الحشود. ومن المعروف أن مثل هذه الخطط يصعب اكتشافها.

وأدت هجمات الدهس بالسيارات باسم داعش في السنوات القليلة الماضية - بما في ذلك في نيس وبرشلونة وبرلين ونيويورك - إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وبعد هجوم الأربعاء في نيو أورليانز، قالت مساعدة العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أليثيا دنكان، إن علم داعش كان موجودًا على وصلة مقطورة سيارة المشتبه به. وقال دنكان إن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي يبحثون الآن عن أي شخص ربما عمل مع المشتبه به – شمس الدين جبار، وهو رجل من تكساس يبلغ من العمر 42 عامًا ومحارب قديم في الجيش – لتخطيط الهجوم أو تنفيذه.

وقالت في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "لا نعتقد أن جبار هو المسؤول الوحيد.. نحن نتتبع بقوة كل الخيوط، بما في ذلك تلك الخاصة بشركائه المعروفين".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر، الأربعاء، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي أبلغه بأن السائق نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل "ساعات فقط" من الهجوم "تشير إلى أنه كان مستوحى" من تنظيم داعش. وقتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع ضباط الشرطة.

تهديد "الذئب المنفرد":

دعا تنظيما داعش والقاعدة مرارا وتكرارا المتعاطفين معهم إلى تنفيذ هجمات "افعلها بنفسك". استخدم منفذو ماراثون بوسطن في عام 2013 "وصفة" من منشور لتنظيم القاعدة على الإنترنت لبناء أجهزتهم.

ودفعت الأحداث في الشرق الأوسط الأفراد المتطرفين بالفعل إلى العنف، وفقًا لريتا كاتز، المدير التنفيذي لمنظمة SITE Intelligence، وهي منظمة غير حكومية تراقب الجماعات الإرهابية، وتشير إلى أنه منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عادت مؤامرات "الذئاب المنفردة" باسم داعش: عملية طعن جماعي في مهرجان في سولينغن بألمانيا؛ مؤامرة مزعومة ضد حفلات تايلور سويفت في فيينا؛ وطعن رجل يهودي أرثوذكسي في زيورخ. في تلك الحالة، أعلن صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، وهو مواطن سويسري من أصل تونسي، ولاءه لتنظيم داعش في مقطع فيديو، قائلًا إنه "يستجيب لدعوة الدولة الإسلامية لجنودها لاستهداف اليهود والمسيحيين وحلفائهم المجرمين".

وسعى تنظيم داعش إلى استغلال الوضع في غزة خلال أيام من هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول التي شنتها حماس، ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، دعا أبو حذيفة الأنصاري، المتحدث باسم داعش، المسلمين إلى "اصطياد فرائسكم - اليهود والمسيحيين وحلفائهم - في شوارع وأزقة أمريكا وأوروبا والعالم"، في خطاب نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع سايت الاستخباراتي.

وكما كان الحال في السنوات السابقة، حث داعش أتباعه على "توجيه أفعالهم نحو الأهداف السهلة قبل الصعبة، والأهداف المدنية قبل العسكرية، والأهداف الدينية مثل المعابد اليهودية والكنائس قبل أي شيء آخر".

وقبل عشر سنوات، قال ديفيد إيرفاين، رئيس المخابرات الأسترالية آنذاك، إن "كابوسه المتكرر... كان ما يسمى بالذئب المنفرد، الذي غالبًا ما أصبح متطرفًا عبر الإنترنت والذي تمكن من تجنب رصده على رادارنا".

وفي هذا الصدد، لم يتغير سوى القليل.

صورة عالمية

وقال كاتس وقت هجوم موسكو في مارس/ آذار، إن "الدعم العالمي لتنظيم داعش يعتمد إلى حد كبير على صورته كمنظمة قادرة، وهذه المذبحة المدمرة في روسيا لن تؤدي إلا إلى تعزيز هذه الصورة".

ولا يزال المحققون يحققون في كيفية تحول المشتبه به في نيو أورليانز إلى التطرف، لكن لا يزال هناك الكثير من المحتوى المؤيد لتنظيم داعش الذي يمكن العثور عليه على الإنترنت.

ويتمتع الفرع الأقوى لتنظيم الدولة الإسلامية - تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان - بطموحات عالمية وحضور متطور على الإنترنت بلغات متعددة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية.

وتشير حقيقة توجيه التهم إلى مواطنين طاجيكستان بعد هجوم موسكو إلى أن تنظيم داعش-خراسان هو المسؤول، وقال مسؤولون أمريكيون أيضًا إن هناك أدلة على أن تنظيم داعش-خراسان هو الذي نفذ الهجوم.

وقد نمت قوة تنظيم داعش-خراسان، المتمركز في أفغانستان، منذ انسحاب الولايات المتحدة من البلاد في عام 2021، واستغل أيضًا السكان المتطرفين في آسيا الوسطى. وقد قيّم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، في أوائل عام 2024، أن تنظيم داعش-خراسان "يحتفظ بالقدرة والإرادة لمهاجمة المصالح الأمريكية والغربية في الخارج في أقل من ستة أشهر دون سابق إنذار".

وكان الهجوم الأكثر شهرة الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان هو التفجير الانتحاري في مطار كابول في عام 2021 والذي أدى إلى مقتل ما يقرب من 200 شخص، بما في ذلك 13 جنديًا أمريكيًا يحرسون المطار. لكنها قامت منذ ذلك الحين بتوسيع مدارها.

وقالت أميرة جادون، التي ألفت كتاباً عن التنظيم، إن داعش – خراسان على مدى السنوات الثلاث الماضية: "أصبح أكثر طموحاً وعدوانية في جهوده لاكتساب السمعة السيئة والأهمية في جميع أنحاء جنوب ووسط آسيا".

وحاول تنظيم داعش خراسان أيضًا استهداف أوروبا الغربية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى روسيا. في يوليو 2023، ألقي القبض على سبعة رجال في ألمانيا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات رفيعة المستوى واتصالهم بمخططي داعش-خراسان. وكان جميع المشتبه بهم من آسيا الوسطى.

وفي مارس/آذار من العام الماضي، تم اعتقال مواطنين أفغانيين في ألمانيا بتهمة التخطيط لمهاجمة البرلمان السويدي رداً على سلسلة من عمليات حرق القرآن الكريم في البلاد.

وقال إدموند فيتون براون، المنسق السابق لعقوبات الأمم المتحدة وتقييم التهديدات المتعلقة بتنظيمي داعش والقاعدة، لشبكة CNN العام الماضي إن داعش-خراسان "تم توصيله بالشتات في آسيا الوسطى، في المقام الأول في روسيا وتركيا وإلى حد ما في ألمانيا".

وقالت فيتون براون إن داعش استفادت أيضًا من "الغضب المحيط" بين الأفراد المتطرفين بحجم الوفيات في غزة، والإفراج عن بعض الجهاديين السابقين من السجون الأوروبية بعد قضاء عقوباتهم.

وقال جادون لشبكة CNN إن هؤلاء الأفراد يعتبرون داعش-خراسان "قوة ملهمة ومتنامية… وقد يؤدي ذلك إلى محاولات أفراد للسفر إلى مناطق الصراع للانضمام إلى صفوفه أو تنفيذ هجمات في بلدانهم الأصلية نيابة عن الجماعة".

الفراغ الأمني في سوريا

تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أنه في حالة ظهور فراغ أمني في سوريا، فإن داعش سيعيد تجميع صفوفه ويتوسع هناك. في اليوم الذي فر فيه بشار الأسد من البلاد، ضربت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 75 هدفًا لداعش في سوريا. وقال كوريلا: "لا ينبغي أن يكون هناك شك - أننا لن نسمح لتنظيم داعش بإعادة تشكيل صفوفه والاستفادة من الوضع الحالي في سوريا".

وقد قدر محللون في مركز صوفان غير الربحي أن هجمات داعش في سوريا تضاعفت ثلاث مرات في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت حوالي 700. وقالوا: "لقد تحسنوا أيضًا من حيث التطور، وزادوا من فتكهم، وأصبحوا أكثر انتشارًا جغرافيًا".

أحد المخاطر هو أنه بينما تقوم القوات الكردية المحاصرة بصد الميليشيات المدعومة من تركيا في شمال سوريا، فإنها لن تقوم بعد الآن بتأمين المجمعات التي يحتجز فيها الآلاف من عناصر داعش.

وحذر كوريلا مؤخرًا من أن تنظيم داعش يخطط "لإفلات أكثر من 8000 من عناصر داعش المحتجزين حاليًا في منشآت في سوريا".

وإذا تمكن مقاتلو داعش من الفرار وبدء هجمات إرهابية في تركيا المجاورة أو حتى السفر إلى أوروبا الغربية، فإن صورة المجموعة بين الذئاب المنفردة ذات التفكير المماثل سوف تتعزز.