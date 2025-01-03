دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الجيش اللبناني، الجمعة، أن سوريين حاولوا فتح معبر غير شرعي بين البلدين باستخدام جرافة، عندما سعت قواته لإغلاقه، مما أدى إلى وقوع اشتباك بين الجانبين.

وقال الجيش اللبناني في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "بتاريخ 3 / 1 / 2025، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية- السورية في منطقة معربون- بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة".

وأضاف البيان أن "عناصر الجيش أطلقوا نيرانًا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".

وأكد الجيش اللبناني في منشوره، أن "وحدات الجيش المنتشرة في القطاع قد اتخذت تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".