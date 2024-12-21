نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش اللبناني، السبت، أنه تسلم 3 مراكز تابعة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ولتنظيم فتح الانتفاضة"، وصادر كميات من الأسلحة بها، موضحا أن ذلك يأتي "ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".

وقالت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته عبر صفحة الجيش على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تسلم الجيش مركزَي السلطان يعقوب- البقاع الغربي، وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة".

وأضاف بيان الجيش: "كما تسلم معسكر حلوة- راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه أنه "يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".

كما نشر الجيش اللبناني صورا للأسلحة والعتاد العسكري التي صادرها من المعسكرين بعد أن تسلمهما.