السعودية: وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن أُدين بقتل آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم القتل (قصاصًا) بحق مواطن سعودي في منطقة جازان، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (جبريل بن عبده بن علي حقوي)، سعودي الجنسية، على قتل (موسى بن سعيد بن موسى الريثي)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، طبقا للوكالة السعودية.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (جبريل بن عبده بن علي حقوي)، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 4/ 7/ 1446 هجرية الموافق 4/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة جازان"، طبقا للبيان.