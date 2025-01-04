(CNN)—أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية، الكونغرس، بشكل غير رسمي بأنها تعتزم بيع أسلحة بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل، حسبما قال مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر لشبكة CNN.

وأرسلت وزارة الخارجية إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا غير رسمي بالبيع، الجمعة، وهو اليوم الأول للكونغرس الجديد وقبل أسابيع فقط من مغادرة إدارة بايدن، وذلك بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العام الماضي إدارة بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل، وهو ادعاء وصفه مبعوث بايدن بأنه "غير مثمر" و"الأهم من ذلك أنه غير صحيح على الإطلاق".

ولا تزال إسرائيل تواجه اتهامات من جماعات حقوق الإنسان بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك استخدامها للأسلحة الأمريكية، في حربها ضد حماس في غزة، حيث قُتل عشرات الآلاف.

وفي مايو/ أيار، قالت وزارة الخارجية إنه "من المعقول تقييم" أن الأسلحة الأمريكية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة بطرق "تتعارض" مع القانون الإنساني الدولي، لكنها لم تصل إلى حد القول رسميا إن إسرائيل انتهكت القانون.

وقال المسؤول الأمريكي إن البيع المقترح، الذي كشف عنه موقع أكسيوس لأول مرة، يشمل صواريخ جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM لاستخدامها ضد التهديدات المحمولة جواً، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وتشمل أيضًا قذائف مدفعية؛ صواريخ هيلفاير AGM-114؛ القنابل ذات القطر الصغير (SDBs)؛ مجموعات ذيل JDAM؛ رؤوس حربية زنة 500 رطل؛ وقالت المصادر إن القنابل من طراز FMU-152A/B.

وأضاف المسؤول الأمريكي إن البيع المقترح يهدف إلى "دعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات الدفاع الجوي".