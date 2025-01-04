دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية، أن مطار شرم الشيخ الدولي شهد، مساء الجمعة هبوطًا اضطراريًا أمنًا لطائرة روسية تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321"، بسبب عطل فني في أحد المحركات.

وأضافت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن "الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرغ في روسيا، وكان على متنها 236 راكبًا، وذلك عقب تلقي بلاغًا من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق".

وأردف بيان الوزارة قائلا: "طلب قائد الطائرة على الفور من برج المراقبة الجوية الهبوط اضطراريًا، وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المُتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة".

وأوضحت الوزارة المصرية أنه "تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار، وتم على الفور تشكيل غرفة لإدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل وتواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة".

وأردفت وزارة الطيران المدني المصرية أنه "في تمام الساعة 16:55 مساءً، تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، حيث تم توجيهها إلى الموقع المُخصص، وتم نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي، وقامت جميع الفرق الفنية المختصة بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة".

وأكدت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي أن "سرعة الأداء والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة عالية وضمان سلامة الركاب والطائرة".