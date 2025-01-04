دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت سيدة مصرية، تعاني من الشلل وتقيم بدار مسنين للتحرش، في حين أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إحالة الواقعة للنيابة العامة، وقرّرت إخلاء وغلق الدار، بحسب بيان رسمي.

وأورد بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، السبت، أن الوزيرة وجّهت "مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة".

وأضاف بيان الوزارة: "على الفور، توجّه أعضاء فريق التدخل السريع ومأموري الضبط القضائي بالوزارة لمكان دار رعاية المسنين المذكورة، وتم التأكد من صحة الواقعة وتعرض السيدة للتحرش من قبل أحد المشرفين القائمين على رعاية المسنين بالدار".

وأكد البيان أن "وزيرة التضامن الاجتماعي، قرّرت نقل المسنين إلى دار رعاية مرخصة، ليتلقوا الرعاية بها، وإخلاء الدار محل الواقعة وغلقها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مسؤولي الدار والمشرف المشكو فى حقه، وتحويل الأمر إلى النيابة العامة...".

وتداولت وسائل إعلام مصرية ومستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي ما قالوا إنه مقطع صوتي للسيدة وهي تشكو من تعرضها لواقعة التحرش في دار المسنين.