للإفصاح عن مكان تواجده.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بعد اعتقالها مدير مستشفى كمال عدوان بغزة

(CNN)-- أعلن الدفاع المدني في غزة، الأحد، أن الغارات الإسرائيلية على مبنى سكني في شمال غزة أسفرت عن مقتل 12 فردًا من نفس العائلة، مع وجود المزيد محاصرين تحت الأنقاض.

وفقًا للدفاع المدني، استهدفت أربع غارات جوية إسرائيلية منزل عائلة زهد في الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

وأظهرت لقطات لشبكة CNN عقب الضربة، أشخاصًا يحفرون بشكل يائس بين الأنقاض بحثًا عن ناجين. وقال أحد أفراد الأسرة عمار زهد لشبكة CNN، إن 11 شخصًا في عداد المفقودين. وأضاف زهد أنه تم انتشال طفل حي من تحت الأنقاض.

يظهر مقطع فيديو لـ CNN جثة شاب قتيل معلقة في طابق علوي من المنزل. وقال زهد لشبكة CNN: "هذا ابن أخي؛ هل ترون كيف يتدلى؟ كان شابًا لم يتزوج بعد؛ كان قد بدأ للتو حياته في سن العشرين".

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على هدف الضربات.

وقال فلسطينيون في غزة لشبكة CNN، إنهم يخشون أن تتحول منطقة الشيخ رضوان إلى "منطقة حمراء" وسط الدمار.

وأوضح وسام زهد: "إنهم يهاجموننا كل يوم الآن، بالصواريخ والقنابل التي تسقطها الطائرات بدون طيار بين الناس. الجميع معرضون لخطر القصف في أي لحظة".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، أن 88 شخصًا قُتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 45805 شخصًا على الأقل، مع إصابة أكثر من 109 آلاف شخص في القطاع نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.