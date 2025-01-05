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نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية السعودية، مقطع فيديو يظهر قيام عناصر أمنية بإحباط محاولة تهريب أقراص أدوية مخدرة كاشفة عن المكان الذي حاول فيه المهربون إخفاء بضاعتهم.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية السعودية على صفحتها بمنصة سناب شات مؤكدة إلقاء القبض على 3 أشخاص يحملون الجنسية اليمنية.

وقالت الداخلية في بيانها: "القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة تقبض على مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية لترويجهم 1620 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي".

وتابعت أنه تم "ايقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص".