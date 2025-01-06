السعودية.. وزارة الداخلية تعلن إعدام مواطن وتكشف كيف قتل آخر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حُكم القتل (قصاصًا)، بحق مواطن في منطقة الرياض، بعد ثبوت إدانته بقتل آخر، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي)، سعودي الجنسية، على قتل (عبدالله بن أحمد بن حسن زعله)، سعودي الجنسية، وذلك بإلقاء مادة قابلة للاشتعال عليه وإحراقه مما أدى إلى وفاته"، طبقًا لما أوردته وكالة (واس).

وأضافت الوزارة: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، حسبما أفادت وكالة "واس".

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (جابر بن محمد بن أحمد شراحيلي)، سعودي الجنسية، الاثنين، بتاريخ 6/ 7/ 1446 هجرية، الموافق 6/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة الرياض"، بحسب ما ذكر البيان.