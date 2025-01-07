نشر الثلاثاء ، 07 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، انطلاق المرحلة الأولى من مناورة مشتركة للدفاع الجوي لتأمين مركز نطنز النووي، حسبما أوردت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وتحمل المرحلة الأولى من المناورة المشتركة اسم "اقتدار" للدفاع الجوي، وانطلقت بأمر من قائد الدفاع الجوي الإيراني، طبقا لوكالة "تسنيم".

وتشمل تلك المرحلة أن تقوم "وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني بإطلاق مناورات للدفاع الشامل عن مركز نطنز النووي".

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "المناورة تجري وسط بيئة مملوءة بالتهديدات الجوية المعقدة، وظروف حرب إلكترونية صعبة، بهدف تعزيز القدرة على التصدي لأي اعتداء"، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد علي محمد نائيني، تحدث عن قرب إجراء "مناورات شاملة مشتركة بين الجيش والحرس الثوري في البر والجو والبحر".

وأضاف المتحدث أن الجزء الرئيسي لهذه المناورات سينطلق في يناير/كانون الثاني الحالي، وهي مناورات "دفاعية وهجومية"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء، الاثنين.