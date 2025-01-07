قائمة توضح عدد ووضع الرهائن الإسرائيليين منذ أحداث 7 أكتوبر

(CNN)-- وافقت حماس على قائمة تضم 34 رهينة إسرائيليا سيتم تبادلهم في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول في حماس.

ونفت الحكومة الإسرائيلية استلام قائمة بأسماء الرهائن من حماس، مضيفة أن الأسماء المنشورة في وسائل الإعلام هي من قائمة قديمة قدمتها إسرائيل للوسطاء.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "خلافا لما قيل، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الرهائن".

وقال مكتب نتنياهو: “قائمة الرهائن المنشورة في وسائل الإعلام لم تقدمها حماس لإسرائيل، ولكن تم نقلها في الأصل من إسرائيل إلى الوسطاء في يوليو 2024”. وأضاف: “حتى الآن، لم تتلق إسرائيل أي تأكيد أو رد من حماس فيما يتعلق بوضع الرهائن الموجودين في القائمة".

وذكرت رويترز الأحد نقلا عن مسؤول في حماس لم تذكر اسمه أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطا بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف دائم لإطلاق النار.

وتتفاوض إسرائيل وحماس أيضًا على عدد وهويات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن.

ولم يتضح من هم الرهائن المدرجون في القائمة التي أوردتها رويترز وما إذا كانوا أحياء أم أمواتا. وفي الأسابيع الأخيرة، قالت إسرائيل لشبكة CNN إنها لم تتلق بعد قائمة كاملة بأسماء الرهائن الأحياء لدى الجماعة المسلحة.

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من استئناف المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن، وهي المحادثات التي أظهرت حتى الآن علامات قليلة على التقدم، وفقا لمسؤولين إسرائيليين ومصريين.

وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة CNN إنه على الرغم من التقارير التي تتحدث عن "تفاؤل" جديد بشأن المحادثات، "فلا يوجد الكثير من التقدم البطيء الجديد في الوقت الحالي".

ومن بين المسؤولين في الدوحة، مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، حسبما قال مسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع على الأمر لشبكة CNN. في هذه الأثناء، من المتوقع أن يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن هذا الأسبوع ويلتقي بمسؤولي إدارة بايدن ومسؤولي ترامب الانتقاليين، بحسب مصدر إسرائيلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين خلال رحلة إلى كوريا الجنوبية: “ما رأيناه في الأسبوعين الماضيين هو إعادة تكثيف المشاركة، بما في ذلك من قبل حماس، لكننا لم