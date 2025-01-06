هل تنجح المفاوضات بين حماس وإسرائيل هذه المرة في التوصل لوقف إطلاق النار؟

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(CNN)-- أدلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للصحفيين بتصريحات خلال رحلته إلى كوريا الجنوبية، الاثنين، حول ما وصلت إليه مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن الرهائن.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت نقلاً عن قيادي في حركة "حماس" أن الحركة وافقت على قائمة إسرائيلية تضم 34 رهينة لتبادلها في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

ونفت الحكومة الإسرائيلية تلقيها قائمة بالرهائن من "حماس"، لكنها لم ترد بشكل مباشر على مضمون تقرير "رويترز".

وقال بلينكن إن "ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين هو تكثيف جديد للمشاركة، بما في ذلك من جانب حماس، لكننا لم نر بعد اتفاقا فيما يتعلق بالنقاط النهائية".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نريد بشدة أن ننهي هذه المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين، وهو الوقت المتبقي لدينا".

ومن جانبه، قال مصدر مطلع لشبكة CNN إنه رغم التقارير التي تحدثت عن "تفاؤل" جديد بشأن محادثات الرهائن، "لا يوجد الكثير من التقدم الجديد في الوقت الحالي".

وقال مسؤول أمريكي وشخص آخر مطلع لشبكة CNN إن مستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط، بريت ماكغورك كان من بين المسؤولين في العاصمة القطرية، الدوحة.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر إلى واشنطن هذا الأسبوع، وسيلتقي بمسؤولين من إدارة جو بايدن، والفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، دونالد ترامب، بحسب مصدر إسرائيلي.