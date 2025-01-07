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"أمن الحدود وداعش وتهريب المخدرات والكهرباء".. وزير خارجية الأردن يكشف ما بحثه أول وفد سوري يزور عمان

الشرق الأوسط
نشر
3 min قراءة
"أمن الحدود وداعش وتهريب المخدرات".. وزير خارجية الأردن يكشف ما بحثه أول وفد سوري يزور عمان
Credit: x/almamlakatv

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مؤتمر صحفيا، الثلاثاء، مع نظيره في الإدارة السورية الحالية، أسعد الشيباني، تناولا خلاله ما بحثه الجانبان خلال أول زيارة يقوم بها وفد حكومي سوري إلى عمان، منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: "سيتم تشكيل لجان مشتركة مع الجانب السوري معنية بالأمن والطاقة وغيرها من المجالات"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأضاف الصفدي أن "الأردن يحترم إرادة الشعب السوري ويقف إلى جانبه في إعادة بناء بلاده"، مؤكدا أن استقرار سوريا عامل استقرار للأردن.

وأكد الصفدي: "بحثنا أمن الحدود وخطر تهريب المخدرات والسلاح وما يمثله داعش من تهديد".

وحول تهريب المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، أضاف الصفدي: "لم تنته تبعات عمليات تهريب المخدرات السابقة بين يوم وليلة، والأمور تتطلب الكثير من العمل"، مؤكدا "أن العبء على الإدارة السورية الجديدة ثقيل وعلينا معاونتهم في مهمتهم".

وأكد الصفدي: "مستعدون لأن نوفر الكهرباء لسوريا بشكل فوري"، حسبما نقل عنه موقع وزارة الخارجية الأردنية الرسمي على منصة "إكس"، مشددا على أن "الشعب السوري يستحق وطناً حراً بعد سنوات من المعاناة".

 ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السوري: "نتعهد بإنهاء التهديدات على الحدود الشمالية للأردن وهناك لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني".

وأضاف الشيباني: "الظروف التي كانت تتيح تهريب المخدرات إلى الأردن تغيرت"، موضحا أن "أبرز عائق أمام المرحلة القادمة هو العقوبات على سوريا، وأن نظام الأسد ترك لنا العديد من المشاكل التي سنمحيها من الذاكرة السياسية السورية"، طبقا لما نقلت عنه صفحة تلفزيون المملكة على منصة "إكس".

وقال وزير الخارجية السوري: "نشكر الأردن على حفاوة استقبال اللاجئين السوريين على مدى 13 عاما"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وجاء ذلك بعد زيارة الوفد السوري لعمان برئاسة الشيباني وبمشاركة وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السوري، أنس خطاب، ووزير النفط والثروة المعدنية، غياث دياب، ووزير الكهرباء، عمر شقروق.

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