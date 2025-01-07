بدعم قطري تركي.. سوريا تتوقع زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 50%

(CNN)-- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الثلاثاء، أن سفينتين لتوليد الكهرباء من قطر وتركيا من المقرر أن تصلا إلى سوريا، مما سيعزز القدرة الكهربائية للبلاد بنسبة 50%.

وقال خالد أبو داي، رئيس شركة توزيع الكهرباء السورية، إن السفينتين يمكن أن تولدا معا 800 ميغاواط من الكهرباء.

وأضاف أبو داي أن خطوط نقل الطاقة سيتم تمديدها إلى موقع رسو السفينتين وسيتم توصيلها بشبكة الكهرباء.

وتواصلت شبكة CNN مع وزارتي الخارجية القطرية والتركية للتعليق.

وتحاول الإدارة السورية الحالية إعادة بناء البنية التحتية التي تضررت وأُهملت خلال عقود من حكم نظام الأسد. وتدهورت الظروف الاقتصادية للبلاد بشكل كبير في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2011 ضد حكم بشار الأسد والتي تحولت في النهاية إلى حرب أهلية استمرت 13 عامًا.

وقال أبو داي إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الكهربائية في البلاد "كبيرة جدًا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير التجارة السوري قوله، إن البلاد لا يمكنها استيراد الوقود أو القمح أو غيرهما من السلع الأساسية بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن تخفيف للعقوبات على سوريا التي كانت فرضتها خلال فترة حكم الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخصيًا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، في إشارة إلى يوم سقوط نظام الأسد.