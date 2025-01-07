(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مليارديرًا إماراتيًا سيستثمر 20 مليار دولار على الأقل في مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وهو القرار الذي قال إنه "مستوحى" من انتخابه.

أعلن ترامب عن تبرع الملياردير الإماراتي حسين سجواني، في منتجعه مار إيه لاغو بولاية فلوريدا، الثلاثاء. يمتلك سجواني شركة داماك العقارية، وهي شركة تطوير عقاري مقرها دبي.

سجواني، الذي وصفه ترامب بأنه "رجل نبيل محترم للغاية"، سوف "يستثمر 20 مليار دولار على الأقل خلال فترة قصيرة جدًا من الزمن في الولايات المتحدة، وقد يتضاعف المبلغ، أو حتى أكثر من الضعف إلى حد ما".

وأضاف ترامب: "وأعتقد أنه سيقول إنه يفعل ذلك لأنه كان مستوحى للغاية من الانتخابات".

وكان ترامب قد تعهد سابقًا بتسريع عملية الترخيص لمشاريع البناء التي تستثمر مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة.

تمتد علاقة داماك بمنظمة ترامب إلى ما بعد فترة ولاية ترامب الأولى. على سبيل المثال، لعبت مجموعة تطوير العقارات دورًا مباشرًا في مساعدة منظمة ترامب في بناء ملعب غولف مكون من 18 حفرة في دبي افتتح في عام 2017. تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في عام 2013.

سعى ترامب إلى إبعاد نفسه عن منظمة ترامب. عندما انتُخب رئيسًا لأول مرة، استقال من جميع الأدوار الإدارية. ومع ذلك، لا يزال يمتلكها.

قاد سجواني العديد من الاستثمارات الأخيرة في مراكز البيانات في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. وحافظ سجواني وعائلته على علاقات وثيقة مع ترامب. ومع ذلك، في عام 2017، قال ترامب إنه رفض استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار منه سيتم تخصيصه لمنظمة ترامب.

ساعد سجواني في ترسيخ الصفقة التي أبرمت عام 2013 بين ترامب وداماك لبناء ملعب الغولف في دبي، التي جمعت منها منظمة ترامب عدة ملايين من الدولارات.