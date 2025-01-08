(CNN)—عقّب رجل الأعمال والملياردير الإماراتي، حسين سجواني، على إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيستثمر 20 مليار دولار في أمريكا.

ونشر سجواني مقطع فيديو تصريح ترامب على صفحته بمنصة إكس قائلا بتعليق: "يشكل اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة داماك، مع إعلاننا عن استثمارات ضخمة في قطاع مراكز البيانات في الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما يؤكد التزامنا الراسخ بدعم النمو العالمي وتعزيز الشراكات الدولية".

وتابع: "كان من دواعي فخرنا أن نعلن عن هذه الشراكة الاستراتيجية مع فخامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، حيث نتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد من النجاح والنمو خلال المرحلة المقبلة، كما يجسد هذا التعاون ثقتنا الكبيرة بالسوق الأمريكية، ونحن على يقين بأننا سنقدم قيمة إضافية من خلال هذه الاستثمارات".

سجواني، الذي وصفه ترامب خلال كلمة في منتجع ماريلاغو بأنه "رجل نبيل محترم للغاية"، سوف "يستثمر 20 مليار دولار على الأقل خلال فترة قصيرة جدًا من الزمن في الولايات المتحدة، وقد يتضاعف المبلغ، أو حتى أكثر من الضعف إلى حد ما".

وتمتد علاقة داماك بمنظمة ترامب إلى ما بعد فترة ولاية ترامب الأولى. على سبيل المثال، لعبت مجموعة تطوير العقارات دورًا مباشرًا في مساعدة منظمة ترامب في بناء ملعب غولف مكون من 18 حفرة في دبي افتتح في عام 2017. تم الإعلان عن الصفقة للمرة الأولى في عام 2013

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