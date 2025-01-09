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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— صوّت مجلس النواب اللبناني، الخميس، على اختيار الرئيس الـ14 الجديد للبلاد وذلك بعد فشل متعدد في الاختيار خلال عمليات تصويت سابق دعا لها، رئيس مجلس النواب، نبيه بري.

وأوردت وكالة الأنباء اللبنانية بتقرير: "انتهت عملية فرز الاصوات لانتحاب رئيس للجمهورية وقد حصد قائد الجيش العماد جوزاف عون على 71 صوتا، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت على الشكل التالي:

ورقة بيضاء: 37

السيادة والدستور: 14

شبلي الملاط:2

اوراق ملغاة: 4

وتابعت: "أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة لساعتين لمزيد من التشاور".

وفي تقرير سابق ذكرت وكالة الأنباء أن التصويت "في حضور الموفد السعودي يزيد بن فرحان والموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان واعضاء اللجنة الخماسية وسفراء الدول العاملة في لبنان من عرب وأجانب".

وأضافت الوكالة: "وشرعت أبواب قصر بعبدا لاستقبال سيده بعد طول انتظار دام أكثر من سنتين، إذ يتسلم رئيس الجمهورية المنتخب سلطاته الدستورية، في احتفال يقام في القصر الجمهوري في بعبدا، وسط حضور إعلامي لبناني وعربي وعالمي ضخم".

وتابعت: "لدى وصول الرئيس المنتخب الى مدخل القصر، آتيا من مجلس النواب في موكب رسمي، تعزف موسيقى الجيش لحن التعظيم ثم النشيد الوطني اللبناني، ويحيي العلم اللبناني، وفي هذا الوقت، يرفع العلم على السارية الرئيسية لمدخل القصر وفوق منزل الرئيس، بعدها يستعرض رئيس الجمهورية كتيبة تشريفات من لواء الحرس الجمهوري، وتطلق المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس، بينما تطلق البواخر الراسية في مرفأ بيروت صفاراتها للمناسبة".