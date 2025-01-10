أول تعليق إيراني على انتخاب رئيس جديد في لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الجمعة، رسالة تهنئة بانتخاب الرئيس اللبناني الجديد، جوزاف عون، بأغلبية أصوات مجلس النواب اللبناني، وذلك في أول تعليق رسمي إيراني على انتخاب رئيس جديد للبنان، حسبما أوردت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وأعرب الرئيس الإيراني "عن استعداد حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات المختلفة، خلال فترة رئاسة الرئيس اللبناني الجديد"، طبقا للوكالة الإيرانية.

كما عبر بزكشيان عن أمله "في أن تؤدي هذه الانتخابات، التي جاءت نتيجة اتفاق أغلبية الأحزاب والأطراف السياسية في لبنان، إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي والسلام والأمن لشعب لبنان"، حسبما أوردت وكالة "إرنا".

وقال بزشكيان: "لا شك أن تعزيز الاستقرار والوحدة سيهزم أطماع العدو الصهيوني على أرض لبنان"، حسب قوله.

وكان البرلمان اللبناني قد انتخب قائد الجيش العماد جوزاف عون، الخميس، رئيسا للبنان بأغلبية 99 صوتا، في الجولة الثانية من التصويت.