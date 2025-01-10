مع زيارة هوكشتين للبنان.. 3 أمور قد تحسم منع وقف إطلاق النار من الانهيار

كاميرا CNN تجول في صور اللبنانية وتلتقي بعض السكان.. شاهد ما قالوه عن الدمار الحاصل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة الرئاسة اللبنانية، مساء الخميس، أول صورة رسمية لجوزاف عون وعائلته بعد إعلان انتخابه رئيسا للبنان.

وقالت الرئاسة اللبنانية في تعليق على الصورة: "صور تذكارية للرئيس مع اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون وافراد العائلة بعد تسلمه سلطاته الدستورية".

وتعهد الرئيس اللبناني المنتخب، بالتأكيد على حق الدولة اللبنانية بـ"احتكار السلاح" وشدد على ضرورة منع تهريب المخدرات، واستعرض رؤيته الداخلية والخارجية للعهد الجديد الذي بدأ الخميس بانتخابه لهذا المنصب، حيث قال في كلمته الأولى بعد انتخابه، أمام البرلمان اللبناني: "عهدي التأكيد على حق الدولة باحتكار حمل السلاح".

وشدد الرئيس الرابع عشر للبنان على ضرورة منع "تهريب أو تجارة المخدرات" ومنع انتشار ما وصفها بـ"البؤر الأمنية" و"التدخل في القضاء"، وأوضح ضرورة "عدم التدخل في القضاء" مؤكدا ألا "محسوبيات ولا حصانات لمجرم أو فاسد".

وتعهد عون بإعادة إعمار ما دمرته الحرب مؤخرا بين إسرائيل وحزب الله، وبمناقشة "استراتيجية دفاعية لتمكين الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الاسرائيلي ورد عدوانه"، على حد قوله.