دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، السبت، تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) في منطقة الرياض بحق مواطن سعودي، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن آخر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (نياف بن عوض بن براك المشرافي المطيري) سعودي الجنسية، على قتل (أحمد بن محمد بن ناصر الشامان)، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته إثر خلاف بينهما"، حسبما أفادت "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصًا)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، طبقا لما ذكرت وكالة "واس".

وأكدت الوزارة أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (نياف بن عوض بن براك المشرافي المطيري)، سعودي الجنسية، السبت، بتاريخ 11/ 7/ 1446 هجرية، الموافق 11/ 1/ 2025 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما ذكر البيان.